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Gündem Mehmet Ceyhan'dan Canan Karatay'ın korona için karbonat önerisine tepki
Gündem

Mehmet Ceyhan'dan Canan Karatay'ın korona için karbonat önerisine tepki

Prof. Dr. Canan Karatay'ın koronavirüse karşı sabah akşam karbonatlı suyla gargara yapın sözlerine Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 00:47:00 -
Mehmet Ceyhan'dan Canan Karatay'ın korona için karbonat önerisine tepki

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof Dr. Canan Karatay'ın sağlık çalışanlarının karbonatla gargara yaparak korunması gerektiğine dair yaptığı açıklamaya ilişkin olarak, Halkın bunların yalan olduğunu bildiğini, Karatay gibi insanları bunu gündeme gelmek için uydurduğunu söyledi.

"İnsalar bunun yalan olduğunu biliyor"

Ceyhan, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Karatay'ı ima ederek, artık pek sesi çıkmayan birinin karbonatla gargaranın korona virüsü öldürdüğünü söylediğini belirterek, halkın da bunların yalan olduğunun farkınta olduğunu söyledi.

Ceyhan, sağlık çalışanları canını verirken, güvenlik görevlileri ve diğer basın çalışanları yaşamlarını tehlikeye atarken, bilim insanlarının mantıklı açıklamalar yapması ve basın mensuplarının da bunları haber yapmaması gerektiğini söyledi. Ceyhan, tuzlu suyla, kelle paça ile insanların yanıltılmamasını istedi.

Karatay karbonatlı gargara önerdi

Koronavirüs salgının başında 'kelle paça' ile gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, virüsle mücadele yöntemleriyle ilgili yeni bir tavsiyede bulunarak, sabah ve akşam karbonatlı su ile gargara yapılmasını önermişti.

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