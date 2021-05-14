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Korona Virüs Mehmet Ceyhan: Daha önce üç kez yanlış yaptık
Korona Virüs

Mehmet Ceyhan: Daha önce üç kez yanlış yaptık

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, normalleşme takvimi uygulanması planlanan haziran ayı için açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 18:52:00 -
Mehmet Ceyhan: Daha önce üç kez yanlış yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaşma programında, "Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Süreci pazartesi günü Kabine sonrasında açıklayacağız. Niyetimiz hazirandan itibaren tedbirleri önemli ölçüde gevşetmek." ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu planın ardından Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, pazartesi günü açıklanması beklenen 'normalleşme' kararları öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

"Daha fazla normalleşme adımları haziranın ortasında alınmalı"

Habertürk televizyonunda konuşan Mehmet Ceyhan, Haziran ayında atılması planlanan gevşeme adımlarının haziranın başında değil ortasına yapılması gerektiğini söyleyerek, "Daha fazla normalleşme kararları Haziran ayının başında değil ortalarına doğru alınırsa, Mayıs ayında aldığımız tedbirlerin etkisini Haziran'ın ortasında daha iyi görürüz" dedi.

"Daha önce 3 kez yanlış yaptık"

Önceki normalleşme adımlarında hata yapıldığını söyleyen Ceyhan, "Daha önce üç kez yanlış yaptık. İlk başta haziranda açarak, sonra sonbaharda açarak ve en büyük yanlışı da mart ayında yaptık. Büyük bir artış dönemi yaşadık. Bunları yapmamamız lazım. Normalleşmenin kademeli olması doğru ama aynı zamanda kademelendirmenin nasıl yapıldığı da önemli." ifadelerini kullandı.

'Normalleşme' açıklamaları

Sözlerinin devamında normalleşme ile ilgili de uyarılarda bulunan Ceyhan şöyle konuştu:

"İlk başta şuna dikkat edeceğiz; açılması elzem olan sektörlerden başlayacağız. İkinci dikkat edeceğimiz nokta; bu normalleşmenin hem sektöre hem bize yararı olacak. Önce ilk açacağımız yerler salgının yani bulaşın esas kaynağı olan yerler olmamalı. Buna baktığımız zaman, esas kaynak üç tane. Bir tanesi ev ortamı. İkincisi toplu taşıma araçları. Üçüncüsü de iş yerleri. İş yerlerini sadece kamuya özel tedbirlerle götüremeyiz. Mutlaka özel sektörün de katıldığı esnek çalışma ve gerekiyor ise vardiya usulü çalışma olmalı. Bunları bu şekilde yaparsak ve birden bire, birkaç kısıtlamayı kaldırmazsak o zaman istediğimiz sonuçları elde edebiliriz.

"Tedbirlerin etkisini daha görmeye başlamadık" 

Hala vaka sayımız çok yüksek. Kolay olmayacak. Ve şu bizi yanıltıyor; vaka sayılarındaki azalmaların şu anda bizim aldığımız tedbirlerle falan alakası yok. Onun büyük etkisini daha görmeye başlamadık. Eğer o eklenirse daha hızlandığını göreceğiz. Şu anki azalma; hiç aşı yapmayan, doğru dürüst tedbir almayan ülkelerde de var. Bu bir paralel bir şekilde bütün ülkeleri etkileyen bir süreçtir."

 

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