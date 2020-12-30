  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mehmet Çebi kimdir?
Gündem

Mehmet Çebi kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ödüller bu yıl ödül alan isimlerden biri de Mehmet Çebi oldu. Peki, Mehmet Çebi kimdir? İşte Mehmet Çebi'nin hayatı...

Yeniakit Publisher
2020-12-30 17:44:00 -
Mehmet Çebi kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı. Erdoğan Mehmet Çebi, Necmeddin Okyay, Sadettin Ökten, İsmail Kara, İbrahim Tenekeci, Derviş Zaim ve Özdemir Erdoğan’a ödüllerini takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında bu yıl koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görüldü. İşte Mehmet Çebi hakkında ayrıntılar...

Mehmet Çebi kimdir?

Mehmet Çebi, 1968 yılında İstanbul Süleymaniye'de doğdu. Namık Kemal ilk okulundan sonra Bakırköy İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Bölümün de master yaptı.

1990 yılından itibaren kurmuş olduğu Çebi Antik Şirketi ile profesyonel olarak sanat eserleri ve antika alım satımına başladı. 2000 li yılların başında İstanbul Antik Sanat Müzayede Evi ve Galerisini kurarak sanat faaliyetlerine devam etti.

Hat Sanatı ve Çağdaş Hilye-i Şerifler ile ilgili olarak koleksiyonlar oluşturdu. Yurt içi ve yurt dışında 30 adet konuyla ilgili en büyük Sergi ve tanıtım organizasyonları yaptı.

2015 yılında kurmuş olduğu İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfıyla dünyadaki ilk olan Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesini Süleymaniye'de açtı.

İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfının Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaya devam eden Mehmet Çebi İstanbul Antik Sanat firmasıyla da sanat ticareti faaliyetlerine devam etmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan olay açıklama: Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayırdık
Medya

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan olay açıklama: Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayırdık

ATV'nin Çarşamba günleri reyting rekortmeni dizisi olan Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin gidişatına ilişkin çarpıcı değerle..
Libya'da yeni skandal! Hafter emri verdi
Dünya

Libya'da yeni skandal! Hafter emri verdi

Libya'yı kan gölüne çeviren darbeci Hafter'in yaveri olan Yb. Safwan Ali Muhammed Boutigan'a yeni katliamlar için talimat verdiği ortaya çık..
Türkiye'ye gelen Çin aşısının üzerinde dikkat çeken detay
Sağlık

Türkiye'ye gelen Çin aşısının üzerinde dikkat çeken detay

Çin'den bu sabah Türkiye'ye gelen koronavirüs aşısının üzerindeki Türkçe mesaj dikkat çekti.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay