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Spor Mehmet Büyükekşi'den TFF başkanlığı için adaylık kararı
Spor

Mehmet Büyükekşi'den TFF başkanlığı için adaylık kararı

Yeniakit Publisher
2024-07-10 13:26:00 -
Mehmet Büyükekşi'den TFF başkanlığı için adaylık kararı

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TFF başkanlık seçimlerinde yeniden aday oldu.

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TFF başkanlık seçimlerinde yeniden aday oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık seçimi için geri sayım başladı. 18 Temmuz'da gerçekleştirecek seçimler öncesi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kararını verdi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ YENİDEN ADAY

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da gerçekleştirecek seçimlerde yeniden aday oldu. Büyükekşi ile birlikte kesinleşen adaylar Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu. Daha önce adaylığını açıklayan İsmail Uyanık ve Erdal Alkış ise henüz resmi adımı atmadı.

RESMİ BAŞVURU İÇİN 64 İMZA YETİYOR
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TFF başkanlığına aday gösterilmek için yarın son gün. Bunun için en az 5 delegenin "Bizim adayımız şu kişidir" önerisine ihtiyaç var. Her kulüp 1 delege sayılıyor. Resmi başvuruyu yapmak için yeterli imza teslimi (64) için ise kongreye kadar süre var.

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