Mehmet Büyükekşi'den flaş yabancı kuralı açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, yabancı kuralına ilişkin de konuştu. İşte TFF Başkanı Büyükekşi'nin açıklamalarından satır başları...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme dair açıklamalar yaparken; yabancı oyuncu sınırlaması konusunda da konuştu.Büyükekşi, "Şu anda yabancı sayısıyla ilgili bir değişiklik gündemimizde yok. Bu transfer döneminde bir değişiklik yapmayacağız" dedi.

Hakem atamaları konusunda ise Büyükekşi, "Bundan sonra hakemler her hafta dijital olarak atanacak."

"Futbolun marka değerini yükseltmeye çalışıyoruz. Ayın 21'inde bütün başkanları çağırdık."

"Hangi takımın birbiriyle maçı varsa iki başkan bir araya geldi. Bilgisayar düğmesine bastılar."

"O tayinin ne kadar şeffaf ne kadar doğru yapıldığını kendi gözleriyle de gördüler."

"41 tane kriterimiz var. Önce onlara sunum yaptık."

"Bir hakemin niye maça atandığının ya da atanamadığının hepsinin cevaplarını verdik" açıklamalarını yaptı.

Mehmet Büyükekşi, 1. Lig ve 2. Lig'de de hakem atamalarının Süper Lig'deki gibi algoritma ile yapılacağını belirterek şunları söyledi, "Bu Türkiye'de ilk defa oldu. Kulüpler Birliği başkanı ve kulüp başkanlarımızın katılımıyla her hafta dijital atama yapılacak."