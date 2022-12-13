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Spor Mehmet Büyükekşi 'Yabancı VAR' hakemini açıkladı!
Spor

Mehmet Büyükekşi 'Yabancı VAR' hakemini açıkladı!

Geçtiğimiz hafta yabancı VAR hakemine geçmek istediklerini duyuran Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla alakalı son gelişmeleri duyurdu. Büyükekşi yaptığı açıklamada yabancı VAR hakemine yönelik sürecin olumsuz ilerlediğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 20:58:00 -
Mehmet Büyükekşi 'Yabancı VAR' hakemini açıkladı!

Geçtiğimiz hafta yabancı VAR hakemine geçmek istediklerini duyuran Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla alakalı son gelişmeleri duyurdu. Büyükekşi yaptığı açıklamada yabancı VAR hakemine yönelik sürecin olumsuz ilerlediğini ifade etti.  

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, farklı ülkelerin federasyonları ile görüşme yaptıklarını fakat yabancı VAR hakemlerinin Türkiye'de görev yapması konusunda sonuç alamadıklarını söyledi.

"OLUMLU CEVAP ALAMADIK"

VAR hakemleri arasına yeni isimlerin katılacağını ifade eden Büyükekşi, "Yabancı VAR Hakemi getirmek için birçok ülkeyle görüştük ama maalesef olumlu bir cevap alamadık. Bu konuda başka aksiyonlar planlıyoruz. Aramıza yeni VAR hakemleri katılacak. Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen'i VAR kadrosuna almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, hakem atamaları konusunda ise, "Hakem atamasını bu güne kadar bir algoritmayla yaptık. Ayın 21'inde tüm Süper Lig kulüp başkanları gelecek ve atamaları gözlerinin önünde yapacağız. Orta ve uzun vadede hakemlerimizi eğiterek, daha da mükemmel hale getirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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