Mehmet Bayraktutar’dan sapkınlar için öneri: Bu güruh rehabilite edilmelidir

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Toplumun ve İslam’ın temel değerlerine ve felsefesine aykırı düşüncelerin, ahlaksızca vücut bulduğu eşcinsellik güdüsü hakkında açıklama yapan Mehmet Bayraktutar, “Sapkın ve ruhsal çöküntülerin dışa vurumu olarak görülmesi gereken eşcinsel güruhun durumu, tamamen hastalıklı ve tedaviye muhtaç bir hal almış durumdadır.” şeklinde konuştu.

“Bu hastalıklı düşünce hiçbir inançta barınamaz”

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Avrupa’nın da desteğini arkasına alarak güçlenen Lut Kavmi’nin torunları hakkında açıklama yaptı. Bayraktutar eşcinselliği sapkın ve ruhsal çöküntülerin dışa vurumu olarak yorumlarken, “Bugün hiç bir inancın içinde barınamayan bu hastalıklı düşünce şekli, toplumu inançsız bir hale getirme arzusundadır. İnançsız toplum hayalini kuranlar bu kişilerin ellerinden inançlarını nasıl almışsa, yarın vicdanı, arı, namusu, iffeti ve zamanla insanı insan yapan bütün özellikleri de hedef haline getirecektir. Bu hastalıklı durum şiddetle bastırılmayı değil, tedavi ile iyileştirmeyi gerektirir. Toplumun içinde itilmiş, dışlanmış bu kişiler ciddi bir rehabilite sürecine sokulmalıdır.” diye konuştu.

“En büyük temennimiz, insan olmanın doğasına göre hareket etmeleridir.”

Mehmet Bayraktutareşcinsel sapkınlara ilişkin yaptığı açıklamada, şu anki hastalıklı durumun insanı hayvandan daha aşağı bir duruma soktuğuna değindi ve “Bunun yanında uzun zamandan beri kuluçkada olan bu hastalıklı düşünce şeklinin, özellikle tarihsel özelliği olan bu günlerde hortlaması bize toplumu hedef alan bir sürecin artık meydanlarda faaliyete başlayacağını da göstermiştir. Farklı inanç mensubu olan bir çok ülke bu tarz gösteri ve yürüyüşlere izin vermezken, insanımızın gözünün içine sokulmaya çalışılan ar damarı yoksun pankartlar dahi, ne denli ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Öncelikle, tedaviye muhtaç olan bu kişilerin tedavi ve rehabilite sürecini kabul etmeleri en büyük arzumuzdur. İnsan olmanın doğası neyse ona göre hareket etmeleri temennimizdir.” diyerek sözlerini tamamladı.