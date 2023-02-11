Mehmet Barlas'tan olay "Erdoğan" yazısı

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 20 yıldır Türkiye'nin yaşadığı her sıkıntılı süreçte hedefte Tayyip Erdoğan'ın olduğunu belirtip Cumhurbaşkanı'nın işinin hiç de kolay olmadığını ifade etti. "Bir insanın bu yükü kaldırması o kadar zor ki. Henüz göçük altından depremzedeler çıkarılmadı ama muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıpratmanın peşinde" diyen Barlas, "Erdoğan bir ülkeye liderlik etmenin ne demek olduğunu dosta düşmana gösteriyor. Saldıranlar sadece muhalefet olsa iyi. Sosyal medyada büyük bir bilgi kirliliği var. Perde arkasında ise hep FETÖ ve PKK çıkıyor. Bir de yeminli Türkiye düşmanları" ifadelerini kullandı.