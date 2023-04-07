Mehmet Barlas'tan flaş çıkış: "Bu çok büyük risk" deyip duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, CHP çatısı altındaki bir ortak liste kararını yorumladı, partilerin iki büyük sorun yaşayacağını öne sürdü.

Barlas yazısında, "Ortak liste açıklamasıyla birlikte 7'li koalisyon masasında tartışma bitiyor mu? Bence yeni başlıyor. Şimdi CHP listelerinde CHP tabanının hiç tanımadığı, Türkiye'de adını kimsenin duymadığı birtakım isimler liste başı olacak. Bu yöntemin iki büyük sorun yaratacağını düşünüyorum. Türkiye'nin çeşitli illerinde yıllardır listeye girebilmek için çalışan CHP'li isimler ve taraftarları, listede kendi isimlerini göremeyince bir küskünler ordusu oluşturabilir. Bir CHP'li, misyon olarak kendisine taban tabana zıt biri için seçim çalışması yapar mı? Hiç sanmıyorum. Bu birinci risk." düşüncesini dile getirdi.

Barlas, şu ifadeleri kullandı:

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"İkinci risk ise biraz daha karmaşık. 4 küçük partiye kaç kontenjan verildiğini bilmiyoruz. Kılıçdaroğlu listeleri hazırlarken bu kontenjanlara uyacak mı? CHP uysa bile aday gösterildikleri illeri ve sıralamadaki yerlerini beğenecekler mi? Ayrıca muhafazakâr kökenli bu partilerin yüzde 1 de olsa tabanı var. Onlar hangi motivasyonla ellerine CHP bayrağı alarak seçim çalışması yapacak.

CHP çatısı altındaki bir ortak liste kararının 4 küçük partiye destek vermeyi düşünen muhafazakâr seçmen üzerinde olumsuz etki yapacağını düşünüyorum. İdeolojik bagajı nedeniyle CHP logosuna asla eli gitmeyecek milyonlarca seçmen var bu ülkede."