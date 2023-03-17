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Medya Mehmet Barlas, "Çok emin değilim" diyerek seçim bombasını patlattı! O diyorsa kesin öyle olur
Medya

Mehmet Barlas, "Çok emin değilim" diyerek seçim bombasını patlattı! O diyorsa kesin öyle olur

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, cumhurbaşkanı yarışı kadar ittifak pazarlıklarının da gündemde olduğunu belirterek, "6'lı Masa'da İyi Parti dışında oy potansiyeli olan başka bir siyasi hareket yok. İyi Parti seçmeninin blok olarak Kılıçdaroğlu'na oy vereceğinden çok emin değilim. Parti içerisinde Yavuz Ağıralioğlu'nun başını çektiği bir grubun hâlâ Kılıçdaroğlu'nun adaylığını hazmedemediğini söyleyebiliriz" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 11:22:00 -
Mehmet Barlas, "Çok emin değilim" diyerek seçim bombasını patlattı! O diyorsa kesin öyle olur

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, cumhurbaşkanı yarışı kadar ittifak pazarlıklarının da gündemde olduğunu belirterek, "6'lı Masa'da İyi Parti dışında oy potansiyeli olan başka bir siyasi hareket yok. İyi Parti seçmeninin blok olarak Kılıçdaroğlu'na oy vereceğinden çok emin değilim. Parti içerisinde Yavuz Ağıralioğlu'nun başını çektiği bir grubun hâlâ Kılıçdaroğlu'nun adaylığını hazmedemediğini söyleyebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın aldığı desteklerin çıkar ilişkileri üzerinden değil, ilkeler doğrultusunda geliştiğini belirten Barlas, "Kimse kimseye talimat vermiyor. Zaten normal bir seçmen de talimat dinlemez. Kabine girdiğinde kalbinden kim geçiyorsa ona oy verir. Bu seçimlerde de farklı olmayacak" ifadelerini kullandı.

 
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