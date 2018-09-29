Mehmet Ayan: Galatasaray iyi top oynamıyor

Spor yazarı Mehmet Ayan, Galatasaray kendi sahasında 1-0 galip geldiği Erzurum maçını Vatan gazetesindeki köşe yazısında değerlendirdi.

AKHİSAR ile Erzurum maçlarına çıkarken rakipler, ligin sonuncusu ve sondan bir sıra üstteki takımlardı! İkisi de hoca değiştirmiş, yardımcıları ile karşınızda. 2 maçta 3 puan alan G.Saray, 1 gol attı, 3 gol yedi, 4 devrenin en az 2.5’unda kötüydü. Akıllar Lokomotif’te kalmış belli ki! Üzgünüm ki onun da analizi iyi yapılmamış.

''GALATASARAY İYİ TOP OYNAMIYOR''



Şifo Mehmet’in işi 2008 Antalya’sından zor. Bu Erzurum’a dahi pozisyonlar verdin! Sen bulmadın mı? Buldun! Ancak 5-6 topu güçsüz vuruşlarla Şehiç’e nişanladın. %100 kaçtı diyebileceğimiz en fazla 2 pozisyon olabilir! Gürül-gürül, gümbür-gümbür galibiyet olmadı 1-0…. Rakibin yerleşim hatasından gelen bir kenar topu ve stoperinle kazandığın skor! Fatih Terim, adeta yarı sahasından çıkmamayı düstur edinmiş rakibe 25 dakika iki libero, 2 stoper ile oynadı! 65’te bıraktı 4 stoperli anlayışı, Feghouli 10 numaraya, Badou 8’e dönünce iki kenarda da iki uçurtmayla daha etkili oldu. Ancak futbolu hiç tatminkar olmadı… Erzurum iyi direndi! Büyük harflerle tarif etmeli Galatasaray iyi top oynamıyor! Bir kez daha kapital harflere beylik laflarla başvurmalı… Porto'ya asla yetmez!