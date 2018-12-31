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Mehmet Ali Özüdoğru kimdir nerelidir?

Mehmet Ali Özüdoğru Saadet Partisi İzmir Kemalpaşa belediye başkan adayı olmasından sonra Mehmet Ali Özüdoğru'nun kim olduğu araştırılıyor. 1994 yılında Refah Partisi’nden İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Ali Özüdoğru, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi‘nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. İşte SP İzmir Kemalpaşa Belediye başan adayı olan Mehmet Ali Özüdoğru'nun hayatı...

31 Aralık 2018 Pazartesi 11:50
Mehmet Ali Özüdoğru kimdir nerelidir?

Mehmet Ali ÖzüdoğruSaadet Partisi İzmir Kemalpaşa belediye başkan adayı olmasından sonra Mehmet Ali Özüdoğru'nun kim olduğu araştırılıyor. 1994 yılında Refah Partisi’nden İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Ali Özüdoğru, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi‘nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. İşte SP İzmir Kemalpaşa Belediye başan adayı olan Mehmet Ali Özüdoğru'nun hayatı...

Mehmet Ali Özüdoğru kimdir?

Mehmet Ali Özüdoğru, 7 Mayıs 1945 tarihinde Konya’da doğdu. Ailesinin İzmir’e taşınması sebebiyle İzmir’de büyüdü. İzmir Sanat Enstitüsü’nün Elektronik Bölümünden mezun oldu. METAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 25 yıl çalıştı.1987 yılında Milletvekili Adayı oldu.1989 yılında Kemalpaşa ilçesinde Belediye Başkan adayı oldu ancak kazanamadı. 1994 yılında Refah Partisi’nden İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanlığına seçildi. 10 yıl belediye başkanlığı yaptı.30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi‘nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

 

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 11:50
  1. Konya
  2. İzmir
  3. Mehmet Ali Özüdoğru kimdir
  4. Mehmet Ali Özüdoğru izmir kemalpaşa belediye başkan adayı
  5. Mehmet Ali Özüdoğru nereli
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