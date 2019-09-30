Mehmet Ali Erbil'in dikkat çeken manevi değişimi

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Geçirdiği beyin kanaması sebebi ile yaşadığı hayati tehlikeyi atlatarak hastaneden uzun süre sonra taburcu edilen Mehmet Ali Erbil'in manevi değişimi ilgi odağı oldu.

'Hiç bilmediğim duaları...'

Ünlü sunucu hastaneden taburcu olduğu gün basın mensuplarına açıklamalar yaparak gözyaşlarına hakim olamamıştı:

"Damadım bana yeniden duaları öğretti. Gözümü bile açamıyordum. O dua okuyordu, ben tekrar ediyordum. Hiç bilmediğim duaları..."

Yine geçtiğimiz günlerde bir anlı yayına katılan Erbil, duygusal anlar yaşayarak, alışık olmadığımız şekilde 'inşallah' gibi dini anlamları ifadeler kullandı.

Mehmet Ali Erbil'in yaşadığı rahatsızlığından sonraki değişimi sosyal medyada da konuşuldu. Kullanıcılar sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, 'Bir musibet, bin nasihatten hayırlıdır.' yorumunda bulundu.