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Mehmet Ali Erbil'in dikkat çeken manevi değişimi

Sunduğu programlarla zaman zaman ahlak dışı hareketlerde bulunduğu için eleştirilerin odağında olan Mehmet Ali Erbil yaşadığı hayati tehlikeden sonra büyük bir manevi değişim yaşadı. Sosyal medyada onun değişimini yorumlayan kullanıcılar, "Bir musibet bin nasihatten daha hayırlıdır." değerlendirmesini yaptı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 21:51

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Geçirdiği beyin kanaması sebebi ile yaşadığı hayati tehlikeyi atlatarak hastaneden uzun süre sonra taburcu edilen Mehmet Ali Erbil'in manevi değişimi ilgi odağı oldu.

'Hiç bilmediğim duaları...'

Ünlü sunucu hastaneden taburcu olduğu gün basın mensuplarına açıklamalar yaparak gözyaşlarına hakim olamamıştı:

"Damadım bana yeniden duaları öğretti. Gözümü bile açamıyordum. O dua okuyordu, ben tekrar ediyordum. Hiç bilmediğim duaları..."

Yine geçtiğimiz günlerde bir anlı yayına katılan Erbil, duygusal anlar yaşayarak, alışık olmadığımız şekilde 'inşallah' gibi dini anlamları ifadeler kullandı.

Mehmet Ali Erbil'in yaşadığı rahatsızlığından sonraki değişimi sosyal medyada da konuşuldu. Kullanıcılar sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, 'Bir musibet, bin nasihatten hayırlıdır.' yorumunda bulundu.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 21:51
  1. Mehmet Ali Erbil

YORUM YAZ

  • Pazarcı Pazarcı 5 dk önce
    İnsan inşAllah maşallah deyince hemen Müslüman mı oluyorsanıyoruz yoksa?
  • Tata TongaTata Tonga11 dk önce
    mezarlıkları şehir dışına çıkardık. mezarlıklar şehir içinde olmalıdır. hem yeşil alan (mezarlıklara ağaç dikiyoruz) olarak da şehire faydası var.

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