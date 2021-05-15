Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf: Kandırıldık pişmanım!

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Bir dönem ekranlarda sergilediği rezilliklerle gündemden düşmeyen ve laikçi seküler hayatın medyadaki önde gelen temsilcilerinden olan Mehmet Ali Erbil, geçirdiği sağlık sorunları sonrası maneviyata yöneldiğini açıklamıştı.

“Pişmanım”

Geçmiş dönemlerde imza attığı rezilliklerden dolayı pişmanlık duyduğunu dile getiren Erbil, “Yaşadıklarım maneviyatımı derinden etkiledi. Hastalıkla birlikte Allah’a bağlandım, inancım kuvvetlendi. Yaşadığım her şeyi kader olarak görüyorum. Sık sık türbe ziyaretleri yapıyorum. Hacca gitmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Erbil, 19 yıl önce bir derginin kapağı için büyük bir ahlaksızlığa imza atarak çıplak pozlar vermişti. Erbil, o döneme damga vuran rezil pozları hakkında da geçtiğimiz günlerde bir itirafta bulunmuştu.

“Kandırıldık”

Günaydın'a bir açıklama yapan Erbil, skandal fotoğraflarına dair pişmanlığını anlatan sözlerine açıklık getirdi. 64 yaşındaki isim, şu ifadeleri kullandı:

"Nefise ile ilgili açıklamam yıllardır içimde kalan vicdan azabımdı. Bunu da samimiyetle dile getirdim. Fotoğrafların yayınlandığı o derginin editörü benim arkadaşımdı. Dergi daha fazla satsın diye ben ve Nefise maalesef kullanıldık. Onun pişmanlığını da anlattım sizinle yaptığımız röportajda."