Mehmet Ali Çelebi’den TBMM’de efsane konuşma! Milyonların yüreğine su serpti
TBMM’de meclis kürsüsünden konuşan Ak Parti milletvekili Mehmet Ali Çelebi, “Burası TBMM, burası teröristleri çukurlara gömün emrini veren meclistir” diyerek efsane bir konuşma yaptı. İşte o video…
Mehmet Ali Çelebi TBMM’deki konuşmasında şunları söyledi;
“Aziz Milletimizin, askermizin, polisimizin, gazilerimizin, şehit ailelerimizin seslerini kendi sesimde toplayarak şunu haykırmak istiyorum. Burası TBMM, burası teröristleri çukurlara gömün emrini veren meclistir. Burası PKK propagandası yapılacak yer değildir. Burası vatan kuran meclistir. Vatan içinde vatan aranacak yer değildir.
Burası gazi meclistir. 40 bin kişinin faili bebek katiline sayın denilecek yer değildir. Burası milletin evidir. Millete soykırımcı denilecek yer değildir. Burası cumhuriyet kuran meclistir. Cumhuriyet 100 yıllık yıkımdır. Ne hayrını gördük? Diyen hayırsızların koltk işgali yapacağı yer değildir. Burası şerefli meclistir. Bu meçlisin şerefli koltuklarından PKK’lı şerefsizlere ve destekçilerine selam çakılacak yer değildir. İşte ben bu meclisi saygıyla selamlıyorum.” Dedi.