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Siyaset Mehmet Ali Çelebi Tuncay Özkan'a meydan okudu!
Siyaset

Mehmet Ali Çelebi Tuncay Özkan'a meydan okudu!

Yeniakit Publisher
2023-05-07 16:36:00 - 2023-05-07 16:43:52
Mehmet Ali Çelebi Tuncay Özkan'a meydan okudu!

AK Parti'ye katıldıktan sonra muhalefet tarafından hain ilan edilen Mehmet Ali Çelebi, "Cumhurbaşkanımız seçilmezse ben seçilsem de istifa edeceğim" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili adayı Mehmet Ali Çelebi, kendisini hedef alan CHP'li Tuncay Özkan'a sosyal medya hesabından tokat gibi bir cevap verdi.

Kendisinin hain değil dava adamı olduğunu belirten Mehmet Ali Çelebi, "Tuncay Özkan sana meydan okuyorum! Ben dava adamıyım. Devletimizin ve milletimizin geleceğini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan’ın yönetiminde görüyorum. Kendi kaderimi Cumhurbaşkanımızın kaderi ile birleştiriyorum." dedi ve şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız seçilmezse ben seçilsem de milletvekilliği yapmayacağım ve istifa edeceğim. Nefer olarak mücadele edeceğim. Sen sayın Kılıçdaroğlu seçilmezse vekillik koltuğumdan vazgeçerim diyebilir misin? Kim dava kim koltuk adamı görelim!

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