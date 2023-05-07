Mehmet Ali Çelebi Tuncay Özkan'a meydan okudu!

AK Parti İzmir Milletvekili adayı Mehmet Ali Çelebi, kendisini hedef alan CHP'li Tuncay Özkan'a sosyal medya hesabından tokat gibi bir cevap verdi.

Kendisinin hain değil dava adamı olduğunu belirten Mehmet Ali Çelebi, "Tuncay Özkan sana meydan okuyorum! Ben dava adamıyım. Devletimizin ve milletimizin geleceğini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan’ın yönetiminde görüyorum. Kendi kaderimi Cumhurbaşkanımızın kaderi ile birleştiriyorum." dedi ve şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız seçilmezse ben seçilsem de milletvekilliği yapmayacağım ve istifa edeceğim. Nefer olarak mücadele edeceğim. Sen sayın Kılıçdaroğlu seçilmezse vekillik koltuğumdan vazgeçerim diyebilir misin? Kim dava kim koltuk adamı görelim!