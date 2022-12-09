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Siyaset Mehmet Ali Çelebi, çılgına çevirdi! Resmen deliye döndüler
Siyaset

Mehmet Ali Çelebi, çılgına çevirdi! Resmen deliye döndüler

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a yönelik sözleri, HDP'lileri rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 22:42:00 -
Mehmet Ali Çelebi, çılgına çevirdi! Resmen deliye döndüler

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a yönelik sözleri, HDP'lileri rahatsız etti.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Demirtaş'ın adını ağzınıza almadan gidin temiz suyla çalkalayın" ifadelerini kullanınca Çelebi'den yanıt gecikmedi.

Çelebi, "Demirtaş dediğinizde bizim aklımıza Yasin Börü geliyor. Demirtaş deyince aklıma, 'Terörist cenazesine gitmeyene işlem yaparım' diyen adam geliyor. Bizim Atatürk’e hakaret edenlerle işimiz yok. Bizim bebek katiline 'sayın' diyenlerle işimiz yok. Bizim vatan içinde vatan arayanlarla işimiz yok." ifadelerini kullandı.

 

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