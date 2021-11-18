Mehmet Ali Bulut üstüne basa basa uyardı: Kur'an diyor bu besinleri sakın yemeyin

Youtube kanalında konuşan yazar Mehmet Ali Bulut, GDO'lu ürünler konusunda çarpıcı uyarılar yaptı.

Mehmet Ali Bulut, Kur'an-ı Kerim'de yasaklanan yiyeceklerle ilgili dikkat çeken detayları paylaştı.

Mehmet Ali Bulut yaptığı açıklamada, "Allah Peygamber üzerinden gıdanın nasıl yönetileceğini aktardı bize. İnsanın beslenmesi muazzam bir şekilde var Kur’anda. Kur'anda, leş yemeyin, gavn yemeyin, domuz yemeyin ve tabiatı bozulmuş şeyleri yemeyin diyor. Sadece hayvan değil, bugün tohumlar bile hibritleniyor. O gün sizler yediklerinizden sorgulanacaksınız. Yedikleriniz ve içtiklerinizden hesaba çekileceksiniz. Mesela portakal bugün pankreası bozan bir besindir. Koladan daha zararlı. Turp turp değil. Salatalık salatalık değil. Her şey bozulmuş. Tabiatı bozuyorlar. Ameli salih yapacak adam kalmadı. Bugünkü otizm gıdayı bozmamızdan kaynaklı oluyor" ifadelerini kullandı.