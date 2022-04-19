Mehmet Ali Bulut tarımdaki tehlikeye dikkat çekti: Allah rızası için bunu yapmayın

Gazeteci Yazar Mehmet Ali Bulut, Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalına konuk oldu.

Mehmet Ali Bulut, insanların artık savaşla değil içeriden öldürüldüğünü ifade ederek, "Artık hiçbir şey söylem değil. İnsanı bitirecekler. Önceki videolarımda ihtiyarlara dikkat edin demiştim. Artık gerçek insanı yok etmek istiyorlar. Bunu bilmemek için okumaya gerek yok. Bunlara tek mani olan insandaki bağışıklık sistemidir. İşte insanda baş edebilme kabiliyetini yok etmeye çalışıyorlar. Bağışıklık sistemi yok edilmiş insan var. Siz istediğiniz şekilde onları yönlendirebilirsiniz. Onları her türlü virüslerle yok edebilirsiniz. Tüm insanlarımızın genetik kodlarını çaldılar. Artık savaş dışarıdan olmayacak. Her insan içeriden öldürülüyor. Bunun toparlanması lazım. İnsanı gaddar şekilde bozdular" dedi.

Tarım zehri nedeniyle bazı ülkelere girişi yasaklanıp ülkemize geri gönderilen sebze ve meyvelere ilişkin konuşan Mehmet Ali Bulut, "Tarım bakanını uyandırmazsak helak olacağız. Kendi buğdayını ekemiyorsun. Verilen buğday her sene yeniden almaya yönelik. Kullandıkları gübreler elinizdekiler GDO’lu değilse toprak verim sağlamıyor. Bire 5, 10’a 5 veriyor diye, hırsınız için ilaç atıyorsunuz. Tabiatı Allah’ın var ettiğine çevireceksiniz. Her şeyin içi boşaldı. Getir bana bir havucu 100 tane yesen fayda sağlamaz. Siz bu zehrin toprağı öldürdüğünü bilmiyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Bulut'un açıklamalarının devamı:

Allah insanı yarattığında ona rızık olarak tayin ettiklerinin insana zarar verme imkanı yoktur. O yüzden sıfırdır. İlk kan sıfırdır. Ama bugün sıfırın baş belası undur, süttür. Bugün süt ve unu insanların başına bela oldu. Yalvardım, okullara dağıtılan sütlere ilişkin sıfır olanlara vermeyin dedim. Sonra haber geldi. Sayısız çocuk zehirlendi. Anadolu insanı yıkmak yeryüzünü yıkmak gibidir. Gıdaya el atacağız. Ey Tarım Bakanı ayağını öpeyim Allah rızası için bu millete GDO'lu tohumları yedirme. Kendi ata tohumlarına dönelim.