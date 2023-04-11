Mehmet Akif Ersoy ve Kübra Par'dan sarsıcı itiraf! Çok kızardık! Özür diledik...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk'te Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un TOKİ ile ilgili sözleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

'Gerçekten kızardık özür diledik'

TOKİ hakkındaki pişmanlığını dile getirip, övgü dolu sözler sarf eden Mehmet Akif Ersoy, ''Biz gerçekten TOKİ'ye kızardık. Olumsuz çok cümle kurmuşuzdur. Allah var. Deprem zamanı pişman olduğunu ve özür dilediğimi söyledim. Çünkü yaptığı bir tane bina yıkılmadı. Binanın asıl amacı içinde kalanı korumak. TOKİ'yle ilgili hep şey denirdi; Biçimsiz dağın eteklerine yapılıyor. Dağın eteklerine neden yapıldığını da anladık. Orada da çok eleştiriliyordu. Onun da bir hikmeti varmış. Depremde onu da gördük.'' ifadelerini kullandı.

Konuşma sırasında araya giren Kübra Par da Mehmet Akif Ersoy'u destekleyen sözler kullandı.

'1 milyon 200 bin konut yaptık'

Bakan Kurum açıklamasında, ''Bizim ülkemizde her yıl 600 bin konut yapılır. Bu istekle, uğraşıyla, dertlenmeyle alakalı. Biz bir taraftan depremin ilk başına gidecek olursak, enkaz, arama kurtarma süreçleri yürütülürken diğer taraftan çadır kentlerimizi kurduk. Konteyner kentin altyapıları başlatıldı. O arada TOKİ, Yapı İşleri, Emlak Konut'la yeni yerleşim alanların çalışmalarını başlattık. Depremin üzerinden 15 gün geçti biz ilk temellerimizi attık. Orada her türlü teknik tedbiri alarak yürütüyoruz. TOKİ 1 milyon 200 bin konut yapmışız. 143 bin konutumuzda hiçbir vatandaşımızın burnu kanamamış, enkaz altında kimse kalmamışla. Aynı anlayışla yapıyoruz. Denetim elemanlarımız var. Demirimizi, kalıbımızı, betonomuzu teslim alıyorlar. Betonda, kalıpta herhangi sıkıntı, problem varsa, demir imalatında bozulma varsa alınması gereken tedbiri alıp, devam ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.