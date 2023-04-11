  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'de silahlar çekildi! Görüntüler ortaya çıktı

TCG Anadolu Yunanistan'ı salladı: Mavi Vatan'ı titreten pazartesi

İdam edilsin! Bugün hakim karşısına çıktı

Dünyada ilk 100'e giren başarılı isim Yeniden Refah Partisi'nde!

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması: Ön koşulla almamız mümkün değil

CHP aday göstermişti... Skandal Öcalan paylaşımları yeniden gündem oldu

Togg makam aracı olarak kullanılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe duyurdu: Bu yıl içinde hepsi hizmete girecek

Altının kilogramı 1 milyon 279 bin liraya yükseldi! Altın ve dövizde korkutan analiz: Altında kritik uyarı, açıklama

Tuğçe Kazaz Türkiye'nin trajikomik durumunu bir dakikada özetledi! Erdoğan'ı göndermek için dindarlar laik, laikler dindar oldu
Gündem Mehmet Akif Ersoy ve Kübra Par'dan sarsıcı itiraf! Çok kızardık! Özür diledik...
Gündem

Mehmet Akif Ersoy ve Kübra Par'dan sarsıcı itiraf! Çok kızardık! Özür diledik...

Yeniakit Publisher
2023-04-11 01:46:00 -

Habertürk'te Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un, Bakan Kurum'u konuk ettiği programdaki sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk'te Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un TOKİ ile ilgili sözleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

'Gerçekten kızardık özür diledik'

TOKİ hakkındaki pişmanlığını dile getirip, övgü dolu sözler sarf eden Mehmet Akif Ersoy, ''Biz gerçekten TOKİ'ye kızardık. Olumsuz çok cümle kurmuşuzdur. Allah var. Deprem zamanı pişman olduğunu ve özür dilediğimi söyledim. Çünkü yaptığı bir tane bina yıkılmadı. Binanın asıl amacı içinde kalanı korumak. TOKİ'yle ilgili hep şey denirdi; Biçimsiz dağın eteklerine yapılıyor. Dağın eteklerine neden yapıldığını da anladık. Orada da çok eleştiriliyordu. Onun da bir hikmeti varmış. Depremde onu da gördük.'' ifadelerini kullandı.

Konuşma sırasında araya giren Kübra Par da Mehmet Akif Ersoy'u destekleyen sözler kullandı.

'1 milyon 200 bin konut yaptık'

Bakan Kurum açıklamasında, ''Bizim ülkemizde her yıl 600 bin konut yapılır. Bu istekle, uğraşıyla, dertlenmeyle alakalı. Biz bir taraftan depremin ilk başına gidecek olursak, enkaz, arama kurtarma süreçleri yürütülürken diğer taraftan çadır kentlerimizi kurduk. Konteyner kentin altyapıları başlatıldı. O arada TOKİ, Yapı İşleri, Emlak Konut'la yeni yerleşim alanların çalışmalarını başlattık. Depremin üzerinden 15 gün geçti biz ilk temellerimizi attık. Orada her türlü teknik tedbiri alarak yürütüyoruz. TOKİ 1 milyon 200 bin konut yapmışız. 143 bin konutumuzda hiçbir vatandaşımızın burnu kanamamış, enkaz altında kimse kalmamışla. Aynı anlayışla yapıyoruz. Denetim elemanlarımız var. Demirimizi, kalıbımızı, betonomuzu teslim alıyorlar. Betonda, kalıpta herhangi sıkıntı, problem varsa, demir imalatında bozulma varsa alınması gereken tedbiri alıp, devam ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Canlı yayında istifa çağrısı! Bakan Kurum böyle cevap verdi
Canlı yayında istifa çağrısı! Bakan Kurum böyle cevap verdi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Canlı yayında istifa çağrısı! Bakan Kurum böyle cevap verdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23