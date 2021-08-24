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Gündem Mehmet Akif Ersoy isminden utan bari! Gazeteciliği bıraktı, jurnallemeye başladı
Gündem

Mehmet Akif Ersoy isminden utan bari! Gazeteciliği bıraktı, jurnallemeye başladı

Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Kabil'den bağlandığı canlı yayında, Afganistan'daki bir gencin Türkiye'de üniversite okumak istemesini çarpıtarak, sanki çok büyük bir terörist Türkiye'de okumak istiyormuş gibi anlatmıştı. Ersoy'un iddiası üzerine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 15:23:00 - 2021-08-24 15:36:28
Mehmet Akif Ersoy isminden utan bari! Gazeteciliği bıraktı, jurnallemeye başladı

 Yeniakit.com.tr 

Elinde olmayan görüntülerle Taliban'ı karalamayı sürdüren Mehmet Akif Ersoy, Habertürk canlı yayınında, Afganistanlı bir gencin yanına geldiğini söyledi. Ersoy, "Taliban mensubu silahlı biri yanıma geldi, yazı gösterdi; Malatya'da İnönü Üniversitesi’nden kabul almış." demişti. Afgan kadınların eli kırbaçlı Taliban mensupları tarafından baskı altında tutulduğunu ve çocukların korkudan ağladığını iddia eden ancak 'Görüntülerimi sildiler' söylemi ile video göstermeyen Ersoy, bu kez de "Kendisini göstermemizi istemedi." iddiasını öne sürdü.

Prof. Kızılay'dan açıklama

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ilk cevabını twitter hesabından yaptığı paylaşımla verdi. Prof. Kızılay, "Afganistan uyruklu öğrencilerin kayıtları Devletimizin ilgili güvenlik birimleri ile değerlendirildikten sonra yapılacaktır." dedi.

Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın açıklamasında sonra, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü imzalı bir açıklama daha yapıldı

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