Mehmet Akif Ersoy isminden utan bari! Gazeteciliği bıraktı, jurnallemeye başladı

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Elinde olmayan görüntülerle Taliban'ı karalamayı sürdüren Mehmet Akif Ersoy, Habertürk canlı yayınında, Afganistanlı bir gencin yanına geldiğini söyledi. Ersoy, "Taliban mensubu silahlı biri yanıma geldi, yazı gösterdi; Malatya'da İnönü Üniversitesi’nden kabul almış." demişti. Afgan kadınların eli kırbaçlı Taliban mensupları tarafından baskı altında tutulduğunu ve çocukların korkudan ağladığını iddia eden ancak 'Görüntülerimi sildiler' söylemi ile video göstermeyen Ersoy, bu kez de "Kendisini göstermemizi istemedi." iddiasını öne sürdü.

Prof. Kızılay'dan açıklama

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ilk cevabını twitter hesabından yaptığı paylaşımla verdi. Prof. Kızılay, "Afganistan uyruklu öğrencilerin kayıtları Devletimizin ilgili güvenlik birimleri ile değerlendirildikten sonra yapılacaktır." dedi.

Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın açıklamasında sonra, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü imzalı bir açıklama daha yapıldı