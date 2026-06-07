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Yaşam Yaz ve kış aynı karede buluştu! Haziran ayında snowboard keyfi
Yaşam

Yaz ve kış aynı karede buluştu! Haziran ayında snowboard keyfi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde erimeyen kar örtüsü, haziran ayında sıra dışı görüntüler ortaya çıkardı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde haziran ayında yapılan snowboard,ilginç görüntülere sahne oldu. Sarıçam ormanlarıyla ünlü Sarıkamış'ta, erimeyen kar kütleleri üzerinde snowboard yapan Kurtuluş, adeta mevsimlere meydan okudu. Bir tarafta yazın canlı yeşil tonları, diğer tarafta kıştan kalan beyaz kar örtüsü eşsiz manzaralar oluşturdu. Doğanın sunduğu bu sıra dışı tablo, görenleri mest etti.

 

"Aksiyon kamerası ile kaydetti"

Kurtuluş'un snowboard yaptığı anlar aksiyon kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sarıçam ormanlarının arasında uzanan kar kütleleri üzerinde yapılan kayışlar dikkat çekerken, ortaya çıkan manzara kartpostalları aratmayan görüntülere sahne oldu.

Haziran ayında snowboard yapmanın kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirten Ömer Kurtuluş, Sarıkamış'ın her zaman sürprizlerle dolu olduğunu kaydetti.

 

Kristal kar yapısı ve uzun süre yerde kalan kar örtüsüyle dünyaca ünlü Sarıkamış, yalnızca kış aylarında değil yılın her döneminde doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde karın geç erimesi, bölgede farklı mevsimlerin aynı anda yaşanmasına imkan tanıyor.

 

Sosyal medyada dikkat çekti

Haziran ayında snowboard yapılan görüntüler kısa sürede ilgi toplarken, sosyal medya kullanıcıları da görüntülere yoğun ilgi gösterdi. Yaz ve kış mevsimlerini aynı karede buluşturan görüntüler, Sarıkamış'ın doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

 

Türkiye'nin en özel kış destinasyonlarından biri olan Sarıkamış, haziran ayında bile kayak ve snowboard yapılabilen yüksek rakımlı bölgeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Yemyeşil sarıçam ormanlarıyla beyaz kar örtüsünün buluştuğu eşsiz manzara, bölgenin dört mevsim sunduğu doğal güzellikleri bir kez daha ortaya koydu.

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