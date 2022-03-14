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Eğitim Mehmet Akif Ersoy dualarla anıldı!
Eğitim

Mehmet Akif Ersoy dualarla anıldı!

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıldönümünde merhum şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 22:46:00 - 2022-03-14 22:49:06
Mehmet Akif Ersoy dualarla anıldı!

 Yeniakit.com.tr 

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıldönümünde dualarla anıldı.

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin düzenlediği Mehmet Akif Ersoy'u anma programı, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'u anlatan bir sunum gerçekleştirildi. 

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