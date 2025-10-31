  • İSTANBUL
Gündem Mehir talebi aileyi ikiye böldü: Gelin istedi, anne “Kendileri bilir hocam”
Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Nikâh töreninde mehir konuşulunca ortam bir anda değişti. Gelinin “10 gram altın, başka bir şey istemiyorum” sözleri karşısında annesi şaşkınlığını gizleyemedi. İmamın araya girdiği diyalog, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUM

Gelin ise, "10 gram altın. Başka bir şey istemiyorum" şeklinde cevap verdi.

BENCE AZ YANİ

Damat sessizliğini korurken, gelinin annesi, "Bence az yani... Mehirin asıl bir amacı vardır yani hani. Neyse hocam kendileri bilir yani" sözleriyle araya girdi.

ALT LİMİT 10 GRAM

"Bunun bir alt limiti var, üst limiti yok. Alt limit 10 üstü..." diyen İmam ise, "Gelin Hanım 10 gram istiyorsa yapacak bir şey yok. Ona ben bir şey diyemem. Öyle uygun görmüştür" ifadelerini kullandı.

Mehir tartışmasının ardından imam nikah sırasında gelin ve damada neler yapması gerektiğini anlattı.

İşte mehir tartışmasında yaşanan diyalog:

