Mehir ne demektir? Mehir ne kadar?

Dinimizin kadınlara tanıdığı haklar arasında yer alan mehir konusunun inceliklerini sizler için derledik. Peki ama mehir nedir? Mehr ne kadar verilir? Mehir kime verilir? İşte detaylar...

İslâm hukukuna göre, bir Müslüman erkekle evlenen kadın, mehir adı altında bir mal alma hakkına sahip olur. Yâni mehir her müslüman kadının en tabiî hakkıdır. O mal kadına aittir.

İslamiyet’te mehir parası, evlenmek için değildir. Evliliğin düzenli, mutlu olarak devam etmesi, kadının hak ve hürriyetlerinin korunması, din cahili huysuz erkeğin elinde oyuncak olmaması içindir.

Kadın dilediğince mehir isteyebilir. Fakat bu konuyla bağdaştırılan bir ayette Peygamber efendimiz (s.a.v.); "Nikâhın en hayırlısı en kolay olanıdır." buyurmuştur.

Başlık parası ve mehir farkı nedir?

İslâm hukukunda "başlık parası" değil, mehir vardır. Bazıları mehirle başlık parasını karıştırır. Mehir; erkeğin evlenirken kıza vermesi gereken altın, maldır. Mehir doğrudan kıza, erkeğin bir hediyesi olarak verilirken, başlık, kızın aile bireylerine verilir. Başlıktan ayrı olarak mehir, pazarlık hususu değil, kadının hakkıdır.

Mihir ne kadar?

Mehrin miktarı meselesine gelince, bunun azamî sınırı için belli bir miktar yoktur. Ancak en azı, Hanefî mezhebine göre on dirhem gümüştür. Bu da yaklaşık 40 gram eder. Ancak mehir hususunda itidali muhafaza etmeli, aşırıya varmamak, erkeğin de kadının da hukukî menfaatlerine riâyet edilmelidir.

Bazı kaynaklara göre; Hanefîler’e göre 10 (ilk asırda 10 dirhem yaklaşık iki koyun bedeli idi), Mâlikîler’e göre ise 3 dirhem gümüştür. Şâfiî ve Hanbelî hukukçulara göre ise mehirin bir alt sınırı yoktur, tıpkı bir üst sınırı olmadığı gibi. Mehirin üst sınırının olmadığı konusunda Hanefî ve Mâlikîler de diğer iki mezhep gibi düşünmektedir.

Hangi akrabalar ile evlenilmez