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Gündem Mehdi Mıhçı kim yakalandı mı? Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı kim?
Gündem

Mehdi Mıhçı kim yakalandı mı? Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı kim?

Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye’ye geçen Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, İstanbul'da yakalandı. Peki, Mehdi Mıhçı kim göreve ne?

Yeniakit Publisher
2022-08-11 14:07:00 -
Mehdi Mıhçı kim yakalandı mı? Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı kim?

PKK'lı terörist Mehdi Kılıç, İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı.

Mehdi Mıhçı kim yakalandı mı? Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı kim?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye’ye geçen, PKK’nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul’da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul’da yakalandı" ifadelerini kullandı.

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