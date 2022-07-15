Mega yatırımlara imza atıyoruz

Buğra Kardan

Ulaşım ve iletişimi kolaylaştırmak için tüm kaynaklar seferber ediliyor. Hükümet tarafından 81 ili birbirine bağlamak için mega projeler ortaya koyuluyor.

2022’ye de damga vuran bu projelerden tamamlananlardan ve devam edenlerden bir bölümü şöyle:

200 liraya geçmek mümkün

2 milyar 545 milyon Euro yatırım yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart’tan bu yana aktif. Uzunluğu 4 bin 608 metre olan köprü, Marmara’yı 6 dakikada Ege’yle buluşturuyor. Üretim ve ticarete de ivme katıyor.

Orta açıklığı 2 bin 23 metre olan köprüden 200 liraya geçmek mümkün.

Akıllı sistemlerle donatılan, yapay zekâyla takip edilen 1915 Çanakkale Köprüsü, hem zamandan hem yakıttan tasarruf ettiriyor. Köprünün ekonomiye katkısının ise 2 milyar 400 milyon Euro’ya varacağı tahmin ediliyor.

Erişim kolaylaşıyor

16 Nisan’da açılan Phaselis Tüneli, 2x2 şeritli olup bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında. Tünelle Antalya trafiği rahatladığı gibi yerli ve yabancı tatilcilerce tercih edilen Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş, Kalkan’a erişim kolaylaşıyor.

7 uçak park alanı olan Tokat Yeni Havalimanı, 25 Mart’tan bu yana faaliyette. Her sene 2 milyon yolcunun yararlanacağı havalimanında 16 bin 200 metrekarelik terminal binası, 2 bin 300 metrekarelik teknik blok ve kule bulunuyor.

Yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan Tokat Yeni Havalimanı’nda güvenlik amaçlı kullanılan manyetik tarama bagaj kontrol cihazları ASELSAN imzasını taşıyor.

Kullanıma açıldı

Rize-Artvin Havalimanı, 14 Mayıs’ta kullanıma sunuldu. Bin hektarlık alanda projelendirilen havalimanının temeli, 3 Nisan 2017’de atılmıştı. Her sene 3 milyon yolcunun yararlanacağı Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgusu, Türkiye’nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü genişletti.

Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanlarında inşa çalışmalarına hız veriliyor.

Mesafeler kısalıyor

Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı, 8 Ocak’tan beri devrede. Bu hat Karaman’ı 40 dakikada Konya’ya, 2 saat 40dakikada Ankara’ya bağlıyor. 102 kilometrelik Konya-Karaman YHT Hattı güzergâhında 21 araç alt geçidi, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi yer alıyor.

Ankara-Sivas YHT Hattı, bu sene tamamlanacak. Böylece Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düşecek. Seyahat süresi ise 12 saatten 2 saate inecek.

Karaman-Ulukışla, Aksaray-Ulukışla-Mersin, Ankara-İzmir YHT hatları için çalışmalar sürüyor.

Bin 637 yolcu kapasiteli

13.5 kilometrelik Halkalı-Bahçeşehir hattında banliyö seferleri başladı. Yoğun ilgi gören hatta İstanbul Kart’la seyahat edilebiliyor. 5 vagonlu, bin 637 yolcu kapasiteli Marmaray tren setleriyle gerçekleştirilen seferler sabah ve akşam saatlerinde karşılıklı ikişer kez yapılıyor. Sabah Halkalı’dan saat 06.30, Bahçeşehir’den ise 07.00’de start alan seferler, akşam Halkalı’dan saat 18.30’da Bahçeşehir’den ise 19.00’da icra ediliyor.

8.4 kilometrelik Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı’nda tünel kazıları tamamlandı. 7 istasyonu bulunan hat gelecek yıl açılacak.

İstanbullulara iyi haber

Yaz döneminde Pendik-Sabiha Gökçen, Kâğıthane-İstanbul Havalimanı ve Başakşehir-Kayaşehir metro hattı hizmete girecek. Bu hatlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yapmadığı için 2 sene evvel Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilmişti.

Pendik-Sabiha Gökçen ve Kâğıthane-İstanbul Havalimanı hattında yüzde 98-99 tamamlanmış durumda.

Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atıldı

2011’de açıklanan Kanal İstanbul Projesi’ne odaklanılacak. Projenin önemli ayaklarından Sazlıdere Köprüsü’nün temeli 2021’de atılmıştı. Kanal İstanbul’la ülkenin ticaret yollarında daha da belirleyici hale gelmesi hedefleniyor.

Montaj devam ediyor

Yerli uydu Türksat 6A’nın montajı devam ediyor. Üretim ve test süreci 2022 sonunda tamamlanacak uydunun 2023’ün ilk çeyreğinde uzaya gönderilmesi planlanıyor.

2022 sonu itibarıyla 5G ihalesinin yapılması hedefleniyor. 2023’te de Türkiye’nin ilk 5G servislerinin operatörler tarafından verilmeye başlanması amaçlanıyor. Bilişim sektörünün büyümesi, fiber ağın genişlemesi 4.5G’den 5G’ye geçişi kaçınılmaz kılıyor. Bilişim sektöründe 5G’yle haberleşmede yerlilik oranının yukarıya taşınması hedefleniyor.