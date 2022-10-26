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Yerel Mega yat Fethiye'de
Yerel

Mega yat Fethiye'de

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen “Sunrays” (Güneş Işınları), yakıt ikmali için Muğla’nın Fethiye ilçesine demirledi. Yatta 3 VIP olmak üzere 9 süit kamarada 12 misafir ağırlanıyor, 27 personel görev yapıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 16:04:00 -
Mega yat Fethiye'de

Cayman Adaları bayraklı 86 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Sunrays için tankerle Aliağa Rafinerisi'nden 236 bin litre yakıt getirildi.

Hollanda'da 2010 yılında inşa edilen mega yatta, dans pisti, güzellik salonu, spa, asansör, su altı ışıkları, plaj kulübü ve spor salonu gibi birçok lüks donanım bulunuyor.

Mega yatta 3 VIP olmak üzere 9 süit kamarada 12 misafir ağırlanıyor, 27 personel görev yapıyor. Yunanistan’ın Pire Limanı’ndan gelen Sunrays’ın ikmal sonra Fethiye’den ayrılacağı öğrenildi.

Türkiye'ye 3 yıl önce de gelen ve Ege kıyılarında önemli misafirlerini gezdiren mega yatın Göcek'ten Bodrum'a, Kaş'tan Antalya'ya kadar bir süre misafirlerini gezdireceği belirtildi.

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