MEF Üniversitesi öğretim üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi için 15 gün, Eğitim Fakültesi için 2 Haziran 2023 ve Mühendislik Fakültesi için 16 Haziran 2023 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

NOT: Başvuran tüm adaylar, Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Learning” eğitim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı ve MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri’nde tanımlanan Okulda Üniversite Modelinin yürütülmesine ilişkin görevleri yerine getirmeyi kabul ederler.

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