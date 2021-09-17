MEF Üniversitesi akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular, 17.09.2021 tarihinden itibaren İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Eğitim Fakültesi için 18 Ekim 2021, Mühendislik Fakültesi için 19 Kasım 2021 tarihine kadar şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No:434396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: [email protected]

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