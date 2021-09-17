MEF Üniversitesi akademik kadro alacak
Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Learning” öğretim modelinin uygulandığı Üniversitenin Mühendislik, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitenin Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim elemanları alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular, 17.09.2021 tarihinden itibaren İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Eğitim Fakültesi için 18 Ekim 2021, Mühendislik Fakültesi için 19 Kasım 2021 tarihine kadar şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.
Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ
Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No:434396 Maslak-Sarıyer/İstanbul
Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız