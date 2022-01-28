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Medya Medyanın yalan şampiyonları belli oldu
Medya

Medyanın yalan şampiyonları belli oldu

Yalan haberlerle insanları hedef gösteren sözde medya organları BirGün, Cumhuriyet ve Oda TV, haberleri en çok yayından kaldırılan haber siteleri oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 12:37:00 -
Medyanın yalan şampiyonları belli oldu

Medya Araştırmaları Derneği'nin, "Sosyal Medya Yasası'nın Basın Özgürlüğü Üzerine Etkileri İzleme Araştırması Genişletilmiş Tarama Raporu"na göre en çok içeriği kaldırılan haber sitelerinin arasında BirGün, Cumhuriyet, Oda TV bulunuyor.

Araştırmada en çok kaldırma kararının 144 içerik ile Cumhuriyet'e geldiği tespit edilirken, onu 129 içerik ile BirGün'ün ve 98 içerikle Oda TV'nin takip ettiği belirtildi.

Kararların 675'i yolsuzluk ve usulsüzlük, 466'sı ise görevin kötü kullanılması konusundaki yalan haberlere verildi.

Çoğunlukla iş insanlarının, şirketlerin ve bürokratların talepte bulunduğu saptantı. Haberlerin bin 80'inin kişilik haklarını ihlal ettiği sebebiye kaldırıldığı belirlendi.

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