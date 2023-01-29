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Medya Medyada bir asırlık gecikme, bakın nelere mal oluyor!
Medya

Medyada bir asırlık gecikme, bakın nelere mal oluyor!

Ali İhsan Karahasanoğlu'nun "Medyada bir asırlık gecikme, bakın nelere mal oluyor!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2023-01-29 10:45:00 -
Medyada bir asırlık gecikme, bakın nelere mal oluyor!

Ali İhsan Karahasanoğlu, "Medyada bir asırlık gecikme, bakın nelere mal oluyor!" başlıklı yazısında medyada yer alan manipülatif haberleri ve Akit'in bu güruha karşı takındığı ilkeli tavrı ele aldı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Rahmetli ağabeyim Mustafa Karahasanoğlu, hep söylerdi: “Sol tandanslı kişiler, taaa Osmanlı’dan itibaren, medyanın önemini görmüşler ve işe koyulmuşlar.. Dindar insanlar ise, maalesef bu medyanın önemini bir asırlık gecikme ile kavramışlar. Bir asırlık gecikme ile işe koyulunca da, sol medya ile yarışmak, zorlaşıyor.”

Gerçekten de..

Osmanlı’nın yıkılışında, dindar karşıtı medyanın rolü büyüktür..

Osmanlı’yı ayakta tutmak için büyük çaba sarf eden Abdülhamid’e yönelik, o tarihdeki dindar bazı isimlerin bile maraza çıkarmasının arkasında yatan sebep, Batı’ya hayranlık duyan medyanın karanlık algı operasyonlarından başka bir şey değildir..

Abdülhamit ile ilgili olarak, dindar düşünürlerin bile nasıl oyuna getirildiklerini uzun uzun anlatsak da, hem kesin bir kanaate varabileceğimizi hem de bu tespitleri hafızamıza kazıyabileceğimizi sanıyorum..

Biz yakın tarihden başlayıp..

Bugünlerden örnek verelim..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Yorumlar

Tevfik Fikret, Rıza Tevfik Bölükbaşı..!

En azılı Abdülhamid Han düşmanı  Tevfik Fikret de Abdülhamid Han devrildikten 3 sene sonra İttihat gafiller cemiyetine Han ı Yağma Şiiri ni yazmıştı. Ama iş işten geçmiş oldu..! Ateist Filozof Rıza Tevfik Bölükbaşı nın Pişmanlık şiiri var..!..! "Nerdesin şevketlim, Sultan Hamid Han?.. Feryâdım varır mı bârigâhına? ... Ölüm uykusundan bir lâhza uyan .. Şu nankör milletin bak günâhına. ... Târihler ismini andığı zaman ... Sana hak verecek, ey koca sultan ... Bizdik utanmadan iftira atan ... Asrın en siyâsî padişâhına. ... Pâdişah hem zâlim, hem deli' dedik ... İhtilâle kıyam etmeli dedik ... Şeytan ne dediyse, biz 'belî' dedik ... Çalıştık fitnenin intibahına. ... Dîvâne sen değil, meğer bizmişiz ... Bir çürük ipliğe hülyâ dizmişiz ... Sade deli değil, edepsizmişiz ... Tükürdük atalar kıblegâhına. ... Sonra cinsi bozuk, ahlâkı fena ... Bir sürü türedi, girdi meydana ... Nerden çıktı bunca veled-i zinâ ... Yuh olsun bunların ham ervâhına! ... Bunlar halkı didik didik ettiler ... Katliâma kadar sürüp gittiler ... Saçak öpmeyenler, secde ettiler ..

hacı

Olay dindarlıktan çok vatandaşı cahil bırakanlar ve kötü fiil işleyenler sorumludur. Sen insanı cahil bırakırsan Avrupalıların yapacağı her tuzağa düşerler.
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