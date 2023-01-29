Ali İhsan Karahasanoğlu, "Medyada bir asırlık gecikme, bakın nelere mal oluyor!" başlıklı yazısında medyada yer alan manipülatif haberleri ve Akit'in bu güruha karşı takındığı ilkeli tavrı ele aldı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Rahmetli ağabeyim Mustafa Karahasanoğlu, hep söylerdi: “Sol tandanslı kişiler, taaa Osmanlı’dan itibaren, medyanın önemini görmüşler ve işe koyulmuşlar.. Dindar insanlar ise, maalesef bu medyanın önemini bir asırlık gecikme ile kavramışlar. Bir asırlık gecikme ile işe koyulunca da, sol medya ile yarışmak, zorlaşıyor.”

Gerçekten de..

Osmanlı’nın yıkılışında, dindar karşıtı medyanın rolü büyüktür..

Osmanlı’yı ayakta tutmak için büyük çaba sarf eden Abdülhamid’e yönelik, o tarihdeki dindar bazı isimlerin bile maraza çıkarmasının arkasında yatan sebep, Batı’ya hayranlık duyan medyanın karanlık algı operasyonlarından başka bir şey değildir..

Abdülhamit ile ilgili olarak, dindar düşünürlerin bile nasıl oyuna getirildiklerini uzun uzun anlatsak da, hem kesin bir kanaate varabileceğimizi hem de bu tespitleri hafızamıza kazıyabileceğimizi sanıyorum..

Biz yakın tarihden başlayıp..

Bugünlerden örnek verelim..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...