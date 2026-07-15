Medya ve akademiye 15 Temmuz çağrısı

İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, 15 Temmuz hain darbe girişimimin milletin iradesiyle akamete uğratılmasının 10’uncu yıl dönümünde anma etkinliklerinin ana temasının “İrade Bizim, Zafer Bizim!” sloganı olarak belirlendiğini ilan etti. Duran, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletin, ordunun fedakârlığı ve kahramanlığıyla akamete uğratıldığını söyledi. Aziz milletin, tarihte eşine az rastlanır bir sivil direniş ortaya koyduğunu ifade eden Duran, “Biz 15 Temmuz’u halkımızın direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak görüyoruz” dedi.

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“İrade Bizim, Zafer Bizim!” ifadesiyle milletin 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu birlik ve beraberlik ruhunun, kararlı duruşun ve milli iradeye sahip çıkma azminin vurgulanması amaçlanıyor. Duran, “İrade Bizim” ifadesiyle milletin geleceğini belirleme hakkına, tercihlerine ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının vurgulandığını belirtti. İradenin bir bilinç durumunu ifade ettiğini dile getiren Duran, milletin 15 Temmuz gecesi tam da bu idrakle hareket ederek ihanet şebekesini durdurduğunu hatırlattı. Zafer Bizim” ifadesinin ise birlik ve beraberlikle ortaya konulan mücadele iradesinin sonucunu temsil ettiğini belirten Duran, 15 Temmuz’un Türkiye’nin kendi iradesiyle geleceğini inşa etme kararlılığının göstergesi olduğunu ve ülkenin ortak hafızasının en önemli kurucu unsurlarından biri hâline geldiğini kaydetti.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen 360 derecelik bütünleşik stratejide 15 Temmuz ruhunu taşıyan üç iradeye vurguda bulunuluyor. 15 Temmuz’da iradenin üç ayrı düzlemde tezahür ettiğini aktaran Duran, bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milleti meydanlara çağırarak direnişi başlatan ve sürdüren liderlik iradesi, bu çağrıya tereddüt etmeden karşılık vererek meydanlara akın eden milletin iradesi ve devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla demokrasiyi koruma iradesi olarak sıraladı.

Hain FETÖ darbe girişiminin üzerinden geçen on yıl, yalnızca geçmişin hatırlandığı bir dönem değil; 15 Temmuz’un anlamının derinleştiği, toplumsal hafızada kurumsallaştığı ve gelecek kuşaklara aktarımının yeni bir aşamaya ulaştığı kritik bir eşik olarak tanımlanıyor. İletişim Başkanı Duran, anma etkinliklerini millî hafızayı tazelemek, toplumsal dayanıklılığı pekiştirmek ve Türkiye’nin demokratik dayanıklılığını ulusal ve uluslararası kamuoyuna doğru biçimde anlatmak için önemli bir vesile olarak gördüklerini söyledi.

BİNLERCE ETKİNLİK

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenecek olan 10’uncu yıl dönümü anma etkinliklerinde yurt içinde 81 ilde ve yurt dışında stratejik merkezlerde binlerce farklı etkinlik düzenlenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz mücadelesini anmak, anlatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için dijital mecraları, medyayı ve akademiyi içine alan bütüncül bir iletişim stratejisi hazırladıklarını ifade etti. Duran, 81 ilin tamamında “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Çadırları” projesinin hayata geçirileceğini belirtti. Şehir meydanları, millet bahçeleri ve yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda kurulacak Anma Çadırları’nın birer ‘yaşayan hafıza merkezi’ olarak tasarlandığını anımsatan Duran, çadırlarda video gösterimleri, bilgilendirici broşürler, dijital ekranlar, projeksiyon sistemleri, QR kod uygulamaları ve etkileşimli bilgi panolarının yer alacağını söyledi.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere ziyaretçilerin anı defterlerine duygu ve düşüncelerini yazarak anma sürecine aktif katılım sağlayacağını belirten Duran, 81 ilde nöbetler tutulacağını, sancak koşuları düzenleneceğini, konserlerden tiyatro gösterilerine, spor etkinliklerinden fidan dikimine kadar geniş bir yelpazede anma etkinliklerinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Ankara ve İstanbul’daki programlar, anma etkinliklerinin odak noktalarını oluşturuyor. Ankara’da Başkent Millet Bahçesi’nde binlerce kişinin katılımıyla anma programı gerçekleştirileceğini ileten İletişim Başkanı Duran, Gazi Meclis’te de anma töreni, dijital sergi ve mapping gösterisi yapılacağını belirtti. İstanbul’da ise Ayasofya’da 253 hafızın katılımıyla hatim programı icra edileceğini kaydeden Duran, İstanbul’daki etkinlikler arasında 253 teknelik deniz korteji, 400 araçlık taksi korteji ile drone ve ışık gösterilerinin öne çıktığını aktardı.

DRONE GÖSTERİLERİ YAPILACAK

İletişim Başkanı Duran, 15 Temmuz’un 10’uncu yılı kapsamında hazırlanan etkinliklerden birinin de 3D mapping ve drone gösterileri olduğunu bildirdi. Farklı illerdeki simge yapılar üzerinde 15 Temmuz temalı projeksiyon haritalama ve ışıklı koreografi gösterileri sunulacağına dikkat çeken Duran, İstanbul Boğazı’nda senkronize ışıklı drone gösterisi yapılacağını söyledi. Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nde 3D haritalandırma gösterileri gerçekleştirileceğini belirten Duran, Üsküdar’da hayata geçirilecek, “Sessiz Tanıklık” enstalasyonunun sade ama sarsıcı bir hafıza alanı olacağını ifade etti. Böylelikle, 253 şehidi temsilen 253 Türk bayrağından oluşan simgesel bir anma alanı kurulacağını kaydedildi.

Duran, 15 Temmuz’un 10’uncu yılı etkinlikleri kapsamında kendisini en çok etkileyen programlardan birinin Millî Hafıza Projesi olduğunu belirtti. Projenin “15 Temmuz’un ruhunu geleceğe taşıyoruz” mottosuyla düzenlendiğini ifade eden Duran, toplumsal hafızayı güçlendirecek özgün fikir ve eserlerin yer alacağı projenin kamu kurumlarının yanı sıra özel kuruluşların, şirketlerin ve şahısların katkısına da açık olduğunu vurguladı.

İletişim Başkanı, projeye 205’i bu ay olmak üzere toplam 258 başvuru yapıldığını, incelemeler sonucunda bu projelerden 131’inin değerlendirmeye alındığına işaret etti. 18-35 yaş aralığında 120 başvuru yapılmasının gençlerin 15 Temmuz zaferine sahip çıktığını gösterdiğini belirten Duran, kamu kurumlarının projelerinin Proje Takip Sistemi üzerinden titizlikle izlendiğini ve 26 Haziran 2026 itibarıyla sisteme girilen proje sayısının 3 bin 198’e ulaştığını söyledi.

ULUSLARARASI PROGRAM

İletişim Başkanı Duran, 15 Temmuz etkinliklerinin bir diğer boyutunun ise 15 Temmuz’u akademinin çalışma alanı hâline getirmek olduğunu belirterek, tehdidin kaynağını, yapısını ve uluslararası ağlarını bilimsel ve akademik bir ciddiyetle analiz etmenin kritik önemde olduğunu söyledi.

Bu amaçla Ankara Üniversitesi ile iş birliği hâlinde “Türkiye’de Darbeler ve Demokrasi” paneli düzenleneceğini açıklayan Duran, Türkiye’nin demokrasi tecrübesini ele alacak panelin çıktılarının kitaplaştırılacağını belirtti.

Duran, yurt dışında da paneller düzenleneceğini ifade ederek Berlin, Tiran, Brüksel, Saraybosna, Cakarta, Pretorya, Lahey, Bern ve Abuja’nın panellerin yapılacağı şehirler arasında olduğunu söyledi. Bu panellerde 15 Temmuz gerçeğinin, demokrasiyle ilişkisinin, FETÖ’nün uluslararası terör ağının ve Türkiye’nin demokratik dayanıklılık tecrübesinin uluslararası kamuoyunun gündemine taşınacağını belirten Duran, uluslararası medya mensuplarının katılacağı bir basın turu da düzenleneceğini kaydetti.