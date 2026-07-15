  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD ambargosu karanlığa boğdu! Küba’da son 9 günde 3’üncü elektrik kesintisi Cenaze bahane Trump’la görüşecek Darısı başına! 5 saatte 3 bin acil çağrı yapıldı! Avrupa ülkesi sular altında kaldı Yazıcıoğlu ailesinin avukatından şok açıklamalar! 'Suikast ihtimalini güçlendiren deliller var!' Çilla sıcakları hayatı durma noktasına getirdi! Okullar tatil edildi, trenler yavaşlatıldı Genç akademisyene iğrenç kumpas çöktü: İftiracılar duvara tosladı Fidan, Ukrayna ziyareti öncesi konuştu FETÖ kullanım devri bitmiş bir yapı! Bakan Gürlek’in eşine suikast planında şok detaylar! Tetikçilerle pazarlık ifşa oldu Alçak darbe girişiminin unutulmaz yüzüydü: 15 Temmuz'dan sonra spikerliği bıraktı! İşte Tijen Karaş'ın son hali ve yeni mesleği Ahmet Hakan ‘Ahbapseverleri’ bombaladı: "İktidara olan nefretiniz, bir kumarbaz tarafından dolandırılacak kadar yüksek olmasın."
Gündem Yargıtay'dan emsal nitelikte karar: İki eş suiistimali pahalıya patladı
Gündem

Yargıtay'dan emsal nitelikte karar: İki eş suiistimali pahalıya patladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yargıtay'dan emsal nitelikte karar: İki eş suiistimali pahalıya patladı

Bartın'da, kağıt üzerinde boşandığı ilk eşiyle fiilen aynı evde yaşamaya devam ederken vefat eden ikinci eşinden dul aylığı aldığı tespit edilen kadının davasına bakan Yargıtay kararını verdi. SGK’nın usulsüz maaş alımı sebebiyle bağlanan aylığı kesme ve geriye dönük 206 bin 764 TL borç çıkarma kararı, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi tarafından oy birliğiyle onanarak emsal niteliğinde bir karara dönüştü.

Bartın’da, kağıt üzerinde boşandığı ilk eşiyle fiilen aynı evde yaşamaya devam ederken vefat eden ikinci eşinden "dul aylığı" alan kadının davasında Yargıtay son noktayı koydu. SGK’nın usulsüz maaşı keserek çıkardığı 206 bin liralık borç kararı en yüksek yargı merci tarafından oy birliğiyle onandı.

SAHA DENETİMLERİ OYUNU BOZDU

Sosyal güvenlik sistemini suistimal ederek haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek amacıyla yürütülen sıkı denetimler bu kez Bartın’da yargıya taşındı. Süreç, Bartın'da yaşayan davacı kadının 2005 yılında ilk eşinden boşanıp kısa süre sonra başka bir kişiyle evlenmesiyle başladı. İkinci eşinin 2007 yılında vefat etmesi üzerine kadına SGK tarafından ölüm aylığı (dul maaşı) bağlandı. Ancak SGK sosyal güvenlik denetmenlerinin sahada yaptığı titiz araştırmalar, muhtarlık kayıtları ve komşu ifadeleri bambaşka bir gerçeği ortaya çıkardı: Kadın, kağıt üzerinde boşandığı ilk eşiyle aslında aynı evde karı-koca gibi yaşamaya devam ediyordu.

MAAŞ KESİLDİ, 206 BİN TL BORÇ ÇIKARILDI 

Yapılan bu tespitin ardından SGK derhal harekete geçerek kadının usulsüz şekilde aldığı dul aylığını kesti. Kurum, bugüne kadar ödenen paralara karşılık geriye dönük olarak toplamda 206.764,79 TL borç tahakkuk ettirdi.

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ'NDEN EMSAL KARAR

SGK Uzmanı İsa Karakaş'ın köşesine taşıdığı ve sosyal güvenlik hukuku açısından büyük önem taşıyan bu olay, yerel mahkeme ve istinaf aşamalarının ardından Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, SGK'nın tespitlerini yerinde bularak verilen cezayı ve maaş kesme kararını oy birliğiyle onadı. Bu karar, benzer şekilde anlaşmalı boşanma veya fiili birlikteliklerle usulsüz maaş alan binlerce kişi için emsal niteliği taşıyor. Yetkililer, haksız yere ödenen aylıkların tespiti halinde geriye dönük faiziyle birlikte tahsil edilmeye devam edileceğini hatırlatıyor.

9 vekilin üyeliğini Yargıtay sildi: Enginyurt Kılıçdaroğlu’na saldırdı!
9 vekilin üyeliğini Yargıtay sildi: Enginyurt Kılıçdaroğlu’na saldırdı!

Gündem

9 vekilin üyeliğini Yargıtay sildi: Enginyurt Kılıçdaroğlu’na saldırdı!

Yapay zekanın kurbanı oldu! Ankara’da sahte Yargıtay kararı veren avukata çifte soruşturma!
Yapay zekanın kurbanı oldu! Ankara’da sahte Yargıtay kararı veren avukata çifte soruşturma!

Gündem

Yapay zekanın kurbanı oldu! Ankara’da sahte Yargıtay kararı veren avukata çifte soruşturma!

Yargıtay 6 ayda 162 bin dosyayı karara bağladı
Yargıtay 6 ayda 162 bin dosyayı karara bağladı

Gündem

Yargıtay 6 ayda 162 bin dosyayı karara bağladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23