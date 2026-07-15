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Batman'da 1 tanesi ortaya çıktı! Etçil çekirge: Dev çekirgeyi gören hayrete düştü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Batman'da 1 tanesi ortaya çıktı! Etçil çekirge: Dev çekirgeyi gören hayrete düştü

Batman'da doğada 1 tanesi görülen hayvan hem büyük boyutu hem de dişlerinin gücü nedeniyle herkesi hayrete düşürdü.

#1
Foto - Batman'da 1 tanesi ortaya çıktı! Etçil çekirge: Dev çekirgeyi gören hayrete düştü

Gercüş ilçesinde Yalçın Yıldız ve Cemal Kapar, doğa gezintisi sırasında etçil çekirgenin ağacın yapraklarını yerken görüntüledi.

#2
Foto - Batman'da 1 tanesi ortaya çıktı! Etçil çekirge: Dev çekirgeyi gören hayrete düştü

İri boyutuyla dikkat çeken bu çekirgenin, genellikle böcekler ve küçük hayvanlarla beslendiği biliniyordu.

#3
Foto - Batman'da 1 tanesi ortaya çıktı! Etçil çekirge: Dev çekirgeyi gören hayrete düştü

Ağacın yapraklarını iştahla yiyen dev çekirgeyi cep telefonlarıyla kaydeden ikili, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

#4
Foto - Batman'da 1 tanesi ortaya çıktı! Etçil çekirge: Dev çekirgeyi gören hayrete düştü

Çok nadir olarak ortaya çıkan bu hayvan ayrıca dişlerinin gücü nedeniyle de ürkülen bir canlı.

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