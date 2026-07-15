Batman'da 1 tanesi ortaya çıktı! Etçil çekirge: Dev çekirgeyi gören hayrete düştü
Batman'da doğada 1 tanesi görülen hayvan hem büyük boyutu hem de dişlerinin gücü nedeniyle herkesi hayrete düşürdü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Batman'da doğada 1 tanesi görülen hayvan hem büyük boyutu hem de dişlerinin gücü nedeniyle herkesi hayrete düşürdü.
Gercüş ilçesinde Yalçın Yıldız ve Cemal Kapar, doğa gezintisi sırasında etçil çekirgenin ağacın yapraklarını yerken görüntüledi.
İri boyutuyla dikkat çeken bu çekirgenin, genellikle böcekler ve küçük hayvanlarla beslendiği biliniyordu.
Ağacın yapraklarını iştahla yiyen dev çekirgeyi cep telefonlarıyla kaydeden ikili, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Çok nadir olarak ortaya çıkan bu hayvan ayrıca dişlerinin gücü nedeniyle de ürkülen bir canlı.
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