Medya soytarıları! Seyhan Soylu konuğunun üzerine sıvı yağ döktü
Seyhan Soylu, canlı yayın konuğu Bahar Candan‘ın üzerine, "fiyatlar ucuz" demesi sebebi ile sıvı yağ döktü.
Yeniakit.com.tr
Fırsatçılık peşinde koşanların sıvı yağ stoklayan marketlerin vatandaşa zam eziyeti sürerken, medya soytarıları da programlarda toplumsal meselelerle eğleniyor.
Diz boyu rezillik!
Bahar Candan, yarı çıplak kıyafeti ile 8 Mart’ta katıldığı canlı yayında sıvı yağ fiyatlarına gelen zamları yorumladı.
Yağ fiyatlarına gelen zammı az bulan Candan, programında “Sıvı yağ bin TL olmalı” diyerek bir bardak sıvı yağ içti.
Seyhan Soylu ise, canlı yayın konuğu Bahar Candan‘ın üzerine, sıvı yağ döktü. Ekranda yaşanan biribirinden rezil hareketlere tepki yağdı.