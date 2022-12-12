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Dünya Medvedev'den yeni nesil silah açıklaması! Rusya, Ukrayna'dan ders aldı
Dünya

Medvedev'den yeni nesil silah açıklaması! Rusya, Ukrayna'dan ders aldı

Ukrayna Savaşı'nda teknolojik silahların yetersizliğini fark eden Rusya yeni nesil silahların üretimine ağırlık verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 00:02:00 -
Medvedev'den yeni nesil silah açıklaması! Rusya, Ukrayna'dan ders aldı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ülkesinin Avrupa, ABD ve Avustralya'daki düşmanlarından kendini korumak için yeni nesil silah üretimini hızlandırdığını açıkladı.

Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, en güçlü imha araçlarının üretimini artırdıklarını ifade etti. Bunun, düşmanlardan korunmak için yapıldığını belirten Medvedev, silahların ne olduğuna dair detayları ise paylaşmadı.

Putin'den hipersonik füze açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce birçok kez, ülkesinin hipersonik silahlar dahil olmak üzere yeni silahlar geliştirdiğini söylemişti. Dmitry Medvedev, Rusya'da daha önce Devlet Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerini de yürütmüştü.

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