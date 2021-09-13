Medvedev kimdir? Daniil Medvedev nereli, kaç yaşında? Daniil Medvedev hayatı

Daniil Medvedev kimdir? ABD'nin New York kentinde bulunan Arthur Ashe Stadyumu'nda gerçekleştirilen grand slam turnuvası büyük çekişmeye ev sahipliği yaptı. ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, Rus Daniil Medvedev, Sırp rakibi Novak Djokovic'i yenerek şampiyon oldu. Maçtan sonra seyircilerin karşısına gelen Djokovic, Medvedev'i tebrik ederek, "Harika bir maç ve turnuvaydı. Eğer bu şampiyonluğu hak eden biri varsa o sendin, iyi oynadın." diye konuştu. Medvedev üç seti de 6-4'lük oyunlarla kazandı. Son sette gösterdiği mücadele sonrası seyirci desteğini arkasına alan Novak Djokovic, gözyaşlarına hakim olamadı.

ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finaline ismini yazdıran Daniil Medvedev’in zaferi sonrası Daniil Medvedev kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor.

Daniil Medvedev kimdir?

Daniil Sergeyeviç Medvedev 11 Şubat 1996 tarihinde Rusya’nın başkenti Moskova’da doğdu., Rusya), Rus profesyonel tenis oyuncusu. Profesyonel Tenisçiler Birliği'nin (ATP) sıralamasına göre 15 Mart 2021 itibariyle tekler teniste dünya 2 numarasıdır.