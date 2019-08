Medstar Antalya Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü açıldı

Medstar Antalya Hastanesinde, Prof. Dr. Volkan Çocuk Onkolojisi Bölümüne hasta kabulüne başladı.

Medstar Antalya Hastanesi uzman ve akademisyen kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Prof. Dr. Volkan Hazar Medstar Antalya Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü’nde tam zamanlı hasta kabulüne başladı.

Prof. Dr. Volkan Hazar 1979-1985 yılları arasında tıp doktoru eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Pediatri uzmanlık eğitimini 1988 - 1992 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirdi. Pediatrik onkoloji uzmanlığını da aynı üniversitede 1995 yılında aldı. 1995-1997 yılları arasında zorunlu görevini Mardin Savur Sağlık Ocağı’nda tamamlayan Prof. Dr. Hazar, 1998 yılında Unıversty Of Mınnesota Cancer Center Pediatric Hematology-Oncology and Blood and Marrow Transplantation Programında çalışmaya başladı. Türkiye’de çeşitli hastanelerde görev yapan Prof. Dr. Hazar 2004 yılında doçent, 2013 yılında profesör oldu. Prof. Dr. Volkan Hazar çocuklarda görülen lösemiler, beyin tümörleri, lenfomalar, kemik tümörleri ve diğer solid tümörler (nöroblastom, yumuşak doku tümörleri vb), hemanjiomlar gibi bazı iyi huylu tümörlerin tedavisiyle ilgilenmektedir. Prof. Dr. Volkan Hazar 2019 yılının Ağustos ayında Medstar Antalya Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü’nde görev yapmaya başladı.