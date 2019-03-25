Medline Hastanesi JCI Akreditasyonunu 4. kez yeniledi

Medline Adana Hastanesi, 2010 tarihinde akredite olduğu ve 2013 ile 2016 yıllarında yenileme başarısını gösterdiği; hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sağlık kuruluşlarındaki kalite standartlarını belirleyen JCI (Joint Commission International) akreditasyonunu yeniden almaya hak kazandı.

Gerçekleştirilen denetimler sonrasında sağlık kuruluşlarında kalite standartlarını yükseltmeyi ve uluslararası olarak kabul edilmiş sınırlara taşımayı hedefleyen JCI akreditasyonunu gelecek 3 yıl için yenileme başarısını gösteren Medline Adana Hastanesi’nin Genel Direktörü Op. Dr. Musa İnal, “Tam 4 gün süren kapsamlı denetimler süresince yurt dışından hastanemize gelen bağımsız denetçiler tüm prosedürlerimizi ve alanlarımızı en ince ayrıntısına kadar incelediler. Bu değerlendirmeler sırasında binden fazla kriter tek tek gözden geçirildi. Bunun sonucunda Medline Adana Hastanesi, hekimleri, çalışanları, kendi içinde aralıksız uyguladığı kalite kontrol denetimleri ve tesisi ile ulaştığı standartlardan ödün vermeyerek JCI akreditasyonunu 4. kez yenileme başarısını göstermiştir” diye konuştu

JCI nedir?

JCI akreditasyonu hakkında kısaca bilgi veren Op. Dr. İnal, “Sağlık sektöründeki ilk akreditasyon kurumu 1951 yılında kurulmuş olan JCAH’dır. 1987 yılında hastaneler dışındaki sağlık kuruluşları için de akreditasyon programları geliştirilince komisyonun ismi JCAHO olarak değiştirilmiştir. JCI ise, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmaya odaklanmış, kar amacı gütmeyen JCAHO kurumunun uluslararası akreditasyon hizmetleri için oluşturulmuş birimidir. Joint Commission’ın uluslararası kolu olan JCI, 1994 tarihinden bu yana 100’ü aşkın ülkede sağlık kuruluşları, sağlık bakanlıkları ve küresel organizasyonlarla beraber toplum sağlığı için çalışmaktadır. Tüm dünyada 1000’in üzerinde sağlık kuruluşunun akredite olduğu JCI’a Türkiye’deki bin 600 hastane içerisinden sadece 38 hastane akredite olmuş durumdadır” dedi.

Op. Dr. İnal, Medline Adana Hastanesi’nin 2018 yılında yaklaşık 250 bin hastayı kabul ettiğini, ayrıca bölgenin hizmet verdiği tüm branşlarda SGK anlaşmalı ve JCI kalite belgesine sahip tek özel sağlık kuruluşu olduğunu vurgulayarak çıktıkları kalite yolculuğunun 10 yıldır kesintisiz bir şekilde devam ettiğini de sözlerine ekledi.