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Medipol sağlıkta lider oldu

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi (UTF) bu yıl da Türkiye’deki tüm tıp fakülteleri arasında 547,58 ile en yüksek taban puana sahip fakülte oldu.

10 Eylül 2019 Salı 08:34
Medipol sağlıkta lider oldu

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi (UTF) bu yıl da Türkiye’deki tüm tıp fakülteleri arasında 547,58 ile en yüksek taban puana sahip fakülte oldu. UTF’nin yanı sıra Türkçe eğitim veren Tıp Fakültesi de 531,79 taban puanı ile tüm tıp fakülteleri arasında en üst sıralarda yer aldı. İngilizce tıp eğitimi veren Medipol UTF 10 kişilik kontenjanını ilk 77’de olan öğrenciler arasından tamamladı. Tıp Fakültesinin tam burslu kontenjanları ilk 1000’e giren öğrenciler tarafından dolduruldu. İstanbul Medipol Üniversitesi, 2018 yılında da Türkiye’deki bütün tıp fakülteleri arasında en yüksek tavan (562,95) ve taban (549,17) puanlara sahip tıp fakültesi olmuştu. İstanbul Medipol Üniversitesinde lisans bölümleri arasından Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık Türkçe ve İngilizce, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası Lojistik Yönetimi, İnşaat Mühendisliği Türkçe ve İngilizce, Ortez-Protez Sağlık Yönetimi Türkçe ve İngilizce, Sosyal Hizmet bölümlerin de aralarında olduğu bölümlerde ek kontenjanlar açıklandı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 08:34
  1. İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi (UTF)
  2. İstanbul Medipol Üniversitesi
  3. Tıp Fakültesi
  4. İnsan Kaynakları Yönetimi
  5. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
  6. Mimarlık Türkçe ve İngilizce
  7. Kamu Yönetimi (İngilizce)
  8. Uluslararası Lojistik Yönetimi
  9. İnşaat Mühendisliği Türkçe ve İngilizce
  10. Sosyal Hizmet

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