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Spor

Medipol Başakşehir'in konuğu Galatasaray

Yeniakit Publisher
2020-06-27 09:38:34 -
Medipol Başakşehir'in konuğu Galatasaray

İSTANBUL (AA) - Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, 29. hafta maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde son 9 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, bu dönemde 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 59 puanla liderlik koltuğunda yer aldı.

Lige verilen aranın ardından oynadığı iki maçı da kazanan turuncu-lacivertliler, Galatasaray'ı da yenerek son 5 haftaya lider girmek istiyor.


- Skrtel cezalı


Medipol Başakşehir'de Galatasaray mücadelesi öncesinde tek eksik bulunuyor.

İstanbul ekibinde kart cezalısı Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel bu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un, stoperde Ponck'a görev vermesi bekleniyor.


- Epureanu, Mahmut ve Aleksic sarı kart ceza sınırında


Turuncu-lacivertli takımda Alexandru Epureanu ve Danijel Aleksic ve Mahmut Tekdemir, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç futbolcu, Galatasaray mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 30. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.


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