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Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı

- Teknik heyet ve futbolcular antrenman öncesinde Türk bayrağı açarak 15 Temmuz şehitlerini andı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:50
Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı


SALZBURG (AA) - Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını kamp yaptığı Avusturya'da gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Salzburg şehrindeki kampın 8. gününde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ile devam eden idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Boynunda ağrı hisseden kaleci Volkan Babacan ile bireysel çalışmalarını sürdüren Arda Turan ve Demba Ba antrenmanda yer almadı.

Dün oynanan Ajax maçında sol kasığında ağrı hissederek oyundan çıkan Fredrik Gulbrandsen ise idmana katılmadı ve dinlendirildi.

Aurelien Chedjou, Aziz Eraltay, Gael Clichy ve Junior Caiçara ise takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi.


- 15 Temmuz şehitleri anıldı


Medipol Başakşehir'in gerçekleştirdiği antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular, 15 Temmuz şehitlerini andı.

Turuncu-lacivertliler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı açarak basın mensuplarına poz verdi.


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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:50
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