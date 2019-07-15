Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı - Teknik heyet ve futbolcular antrenman öncesinde Türk bayrağı açarak 15 Temmuz şehitlerini andı



SALZBURG (AA) - Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını kamp yaptığı Avusturya'da gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla sürdürdü. Salzburg şehrindeki kampın 8. gününde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanı, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Boynunda ağrı hisseden kaleci Volkan Babacan ile bireysel çalışmalarını sürdüren Arda Turan ve Demba Ba antrenmanda yer almadı. Dün oynanan Ajax maçında sol kasığında ağrı hissederek oyundan çıkan Fredrik Gulbrandsen ise idmana katılmadı ve dinlendirildi. Aurelien Chedjou, Aziz Eraltay, Gael Clichy ve Junior Caiçara ise takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi.

- 15 Temmuz şehitleri anıldı

Medipol Başakşehir'in gerçekleştirdiği antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular, 15 Temmuz şehitlerini andı. Turuncu-lacivertliler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı açarak basın mensuplarına poz verdi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.