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Medipol Başakşehir'den fuar ziyareti

05 Şubat 2019 Salı 15:16
Medipol Başakşehir'den fuar ziyareti


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile futbolculardan Emmanuel Adebayor, Joseph Attamah ve İrfan Can Kahveci, seramik, banyo, mutfak fuarı UNICERA'yı ziyaret etti.

Yeşilköy'deki CNR EXPO'da düzenlenen fuara gelen Avcı ve futbolcular, takımın forma sponsoru Decovita'nın standını gezdi.

Firmanın kurucu ortağı Selman Öztürk ile de bir araya gelen Avcı ve ve futbolcular, ürünleri inceledikten sonra, yetkililerden de yeni ürünlerle ilgili bilgiler aldılar. Turuncu-lacivertli ekibin önemli isimleri, daha sonra getirilen forma ve topları imzalayarak dağıttı.

Ziyaretle ilgili konuşan Avcı, şöyle konuştu:

"Öncelikle Decovita'ya hem spora hem de takımımıza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce seramikle alakalı pek bir şey bilmiyorduk. Sadece dışarıdan görüntüsü ile bakıyorduk ama son yapılan çalışmalara baktığımda sağlıkla ilgili de son derece önemli ürünleri var. 100 ülkeye de ihracat var. Bu son derece önemli bir rakam. Onların yaptığı ihracatı biz de futbolda hem Türkiye'yi temsil ederek hem de oyuncu vererek uygularız. Organizasyon için herkese teşekkür ederim."

Bugün başlayan ve 9 Şubat Cumartesi günü sona erecek fuarda Decovita Seramik ve birçok firma yeni ürünlerini tanıtıyor.


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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 15:16
  1. Abdullah Avcı
  2. Medipol Başakşehir
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG
  5. UNICERA

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