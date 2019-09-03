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Medipol Başakşehir'den altyapıya takviye

- Turuncu-lacivertli kulüp, genç futbolcu Alim Can Menteşe'yi kadrosuna kattı

03 Eylül 2019 Salı 15:45
Medipol Başakşehir'den altyapıya takviye


İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Göztepe forması giyen genç futbolcu Alim Can Menteşe'yi kadrosuna katttı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geleceğe yatırım yapılmaya devam edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Göztepe forması giyen 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Alim Can Menteşe altyapımıza transfer edildi.Genç futbolcumuza ailemize hoş geldiniz diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

18 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Göztepe 21 Yaş Altı Takımı'nda 27 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.


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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:45
  1. Alim Can Menteşe
  2. Futbol
  3. Medipol Başakşehir
  4. SÜPER LİG

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