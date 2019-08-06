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Medipol Başakşehir'den altyapıya 4 takviye

- Turuncu-lacivertli kulüp, Nuri Emre Akşit, Abdulkadir Çelik, Efecan Barlık ve Berkin Özgür'ü transfer etti

06 Ağustos 2019 Salı 16:17
Medipol Başakşehir'den altyapıya 4 takviye


İSTANBUL (AA) - Transfer çalışmalarını sürdüren İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, altyapıya 4 takviye yaptı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geleceğe yatırım yapılmaya devam edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda altyapımıza 4 genç yetenek kazandırıldı. Ajax forması giyen 2002 doğumlu defans Nuri Emre Akşit, Bursaspor'da yetişen 2001 doğumlu orta saha Abdulkadir Çelik ve Ci Group Bucaspor'dan 2003 doğumlu forvet Efecan Barlık ile 2004 doğumlu kaleci Berkin Özgür, altyapımıza transfer edildi. Genç futbolcularımıza 'Ailemize hoş geldiniz' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Bu arada, genç oyuncular için düzenlenen imza töreninde kulübün akademi direktörü Nedim Yiğit yer aldı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:17
  1. Abdülkadir Çelik
  2. Berkin Özgür
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