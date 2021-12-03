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Spor Medipol Başakşehir'de veda zamanı
Spor

Medipol Başakşehir'de veda zamanı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ocak ayında takımı gençleştirme adına ilk ciddi adımını atıyor. 35 yaşındaki Alexandru Epureanu'nun 8 yıllık Başakşehir macerası sona eriyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 13:48:00 -
Medipol Başakşehir'de veda zamanı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ocak ayında takımı gençleştirme adına ilk ciddi adımını atıyor. 35 yaşındaki Alexandru Epureanu'nun 8 yıllık Başakşehir macerası sona eriyor.

Devre arası ve sezon sonu transfer planlaması için kolları sıvayan Emre Belözoğlu, takımdan ayrılacak ilk ismi belirledi.

Buna göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Alexandru Epureanu'nun 8 yıllık Başakşehir macerası noktalanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda kendisine yöneltilen transfer sorusuna 'Gençleşmemiz gerekiyor' cevabını veren Emre Belözoğlu, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Epureanu ile vedalaşacak.

Emre Belözoğlu'nun Epureanu'nun yerine düşündüğü isim ise Fenerbahçe'den. Başarılı teknik direktör, Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini yürütürken transferini gerçekleştirdiği Mauricio Lemos'u takımında görmek istiyor. 

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