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Spor Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları
Spor

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-10-09 19:49:27 -
Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, turuncu-lacivertli oyuncular sabah antrenmanında salonda ağırlık çalıştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen akşam idmanı ise ısınma ile başladı. Pas oyunuyla süren antrenman orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın devam edecek.


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