Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, turuncu-lacivertli oyuncular sabah antrenmanında salonda ağırlık çalıştı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen akşam idmanı ise ısınma ile başladı. Pas oyunuyla süren antrenman orta-şut çalışmasıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın devam edecek.