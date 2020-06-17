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Spor

Medipol Başakşehir'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:49:29 -
Medipol Başakşehir'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 28. haftasında 19 Haziran Cuma günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, orta ve şut organizasyonlarıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Ankara'ya gidecek.

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