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Spor

Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif

Medipol Başakşehir'de yapılan yeni tip koronavirüs testleri negatif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 11:16:00 -
Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza cuma günü yapılan Kovid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, Galatasaray maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır." denildi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. Müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

 

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